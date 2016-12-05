Поздравляем с Днем Вооруженных Сил Украины!

06.12.2016 (10:25)

Сегодня - День Вооруженных сил Украины

Сегодня 6 декабря, украинская армия празднует 25-ю годовщину своего создания.

День Вооруженных Сил Украины был учрежден постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году. Этот праздник отмечается ежегодно 6 декабря — в день принятия в 1991 году закона Украины «О Вооруженных Силах Украины».

Провозгласив в 1991 году независимость, Верховная Рада Украины в сжатые сроки приняла ряд законодательных актов, касающихся военной области. Основные документы — Концепция обороны и строительства Вооруженных Сил Украины, постановление «О Совете обороны Украины», законы Украины «Об обороне Украины», Военная доктрина Украины и выше упомянутый закон «О Вооружённых Силах Украины» — определили вектор развития ВС государства на все последующие годы.

Редакция UA-Reporter поздравляет всех, кто защищает нашу родную землю и дарит нам мирное будущее, а также молодых защитников Украины, которые осваивают нелегкое мастерство военного дела и от которых зависит суверенитет нашего государства, мир и спокойствие украинского народа!