В Украине проблемы с получением наличных в банкоматах

06.12.2016 (10:37)

Украинцы не могут получить в банкоматах наличные

Вчера, после резкого похолодания многие украинцы не могли получить наличные в банкоматах, а также провести другие операции – большое количество аппаратов не выдержали морозов и перестали работать.

Доступность банкоматов и средств в них по Украине составила 90–92%, что на 2–5% меньше уровня, характерного для нормальных погодных условий, в то время как в южных регионах работали и выдавали средства только 83–84% банкоматов.

Об этом сообщил директор Украинского процессингового центра Антон Романчук.

Проблемы со снятием денег, по его словам, связаны как с похолоданием, так и с традиционным опустошением банкоматов за выходные дни.

«В начале недели даже без мороза банкоматов без денег становится больше. Но если температура падает, то количество неработающих банкоматов, естественно, возрастает», – отметил Романчук.

По его словам, если температура вокруг банкомата опускается ниже -15°С, он может давать сбой.

Поэтому при морозах даже банкоматы, находящиеся в плохо отапливаемых холлах банков или других помещений, могут прекратить работу.

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