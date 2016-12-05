Отдых в Карпатах догоняет по стоимости курорты Австрии

06.12.2016 (11:38)

Новогодний отдых в Карпатах уже догоняет по стоимости Польшу и Словакию

Новогодний отдых в Карпатах уже догоняет по стоимости каникулы в Польше или Словакии. Эксперты уверяют, что свою роль сыграли выросшие тарифы на коммуналку.

Во сколько обойдется отдых семье из трех человек на Новый год. Мы выбирали хорошие гостиницы — не менее четырех звезд — и не учитывали бюджетных отелей, которые скорее подойдут для студенческой компании. В результате стало понятно: самый дорогой Буковель уже почти сравнялся с Австрией, а Драгобрат догоняет европейские курорты.

Главный редактор туристического портала turprofi Валерия Овсяник объясняет: Европа дешевле, поскольку ее бронируют заранее, а потому есть возможность получить хорошую скидку. Туроператоры же говорят, что карпатским курортам очень скоро придется пересмотреть свою ценовую политику, иначе останутся без туристов.

«В Карпатах цены диктует Буковель, который действительно является в регионе монополистом по комфорту. Но те, кто смог построить гостиницы получше, чем деревянная хата с кроватью и печью, тоже начинают повышать цены. Хотя горы и трассы пока оставляют желать лучшего, так же, как и подъемники, и сервис на горе, где невозможно встретить приличное кафе. К сожалению, хозяева гостиниц в Карпатах не всегда это понимают и считают, что у украинцев нет выбора. Но они ошибаются. Даже если взять дешевый сегмент в Польше, то он может быть более привлекательным», — рассказала менеджер турфирмы Татьяна Онуфриенко.

Глава всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха уверен, что цены в Западной Украине выросли из-за высоких коммунальных тарифов: «Сегодня многие организованные чартерные туры в Европу дешевле и по качеству не уступают Карпатам. Так что там действительно рискуют потерять часть клиентуры, которая переориентируется на Польшу и Словакию».



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