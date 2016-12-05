На Закарпатье служебная собака пограничников нашла в поезде наркотики (ФОТО)

06.12.2016 (11:54)

В поезде «Прага-Киев» пограничная собака обнаружила наркотики

На границе со Словакией в пункте пропуска «Чоп» пограничники обнаружили в пассажирском поезде наркотическое вещество.

Так, вчера сотрудники Чопского пограничного отряда нашли «зелье» во время проверки одного из вагонов поезда «Прага-Киев». На мусорный бак нерабочего тамбура сработала служебная собака Рина, которая специально натренированная на поиск наркотического вещества. Как результат, пограничниками был обнаружен полиэтиленовый пакет с растительным веществом весом 5 граммов, которое, предположительно, является каннабисом.



Сейчас идет анализ и проверка обнаруженного вещества.

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