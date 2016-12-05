На Закарпатье служебная собака пограничников нашла в поезде наркотики (ФОТО)

|В поезде «Прага-Киев» пограничная собака обнаружила наркотики
На границе со Словакией в пункте пропуска «Чоп» пограничники обнаружили в пассажирском поезде наркотическое вещество.
Так, вчера сотрудники Чопского пограничного отряда нашли «зелье» во время проверки одного из вагонов поезда «Прага-Киев». На мусорный бак нерабочего тамбура сработала служебная собака Рина, которая специально натренированная на поиск наркотического вещества. Как результат, пограничниками был обнаружен полиэтиленовый пакет с растительным веществом весом 5 граммов, которое, предположительно, является каннабисом.
Сейчас идет анализ и проверка обнаруженного вещества.
Полицейские изъяли у закарпатца более трех килограммов наркозелья (ФОТО)
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