23 военнослужащих на Закарпатье получили жилье

06.12.2016 (14:28)

В Закарпатье сдали в эксплуатацию 23-квартирный дом для военных

Сегодня, 6 декабря, в Чопе состоялась торжественная сдача в эксплуатацию 23-квартирного дома для военнослужащих Государственной специальной службы транспорта.

Участие в мероприятии приняли заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, глава администрации Госспецтрансслужбы генерал-лейтенант Николай Мальков, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, заместитель председателя Закарпатского областного совета Иосиф Борто.

Жилье в доме, который еще 10 месяцев назад был солдатской казармой, получили 23 военнослужащих, из них 18 - участники АТО. В строительстве были применены новейшие энергосберегающие технологии, каждая квартира оснащена индивидуальной системой отопления. Участие в ремонте квартир брали непосредственно будущие владельцы. Расходы же на реконструкцию здания составили 2 млн 682 тыс. грн.

"Ни одно военное подразделение в Украине не обеспечено жильем так, как обеспечена Государственная специальная служба транспорта. На сегодняшний день около 70% личного состава Госспецтрансслужбы обеспечены жильем, учитывая этот новый дом. В течение следующих трех лет мы хотим обеспечить 100% наших военнослужащих собственным или служебным жильем", - отметил во время торжеств Ю. Лавренюк.

Активное строительство жилья в Госспецтрансслужбе Министерства инфраструктуры Украины началось с 2006 года, тогда же было сдано в эксплуатацию 40-квартирный дом в Ужгороде, а в 2011 году - 24-квартирный в Чопе.

Сегодня же в Чопе во время торжественного вручения ключей от новых квартир руководители транспортной отрасли и органов местного самоуправления поздравили присутствующих военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины. Нескольким военным были присвоены очередные воинские звания.

Поздравляем с Днем Вооруженных Сил Украины!