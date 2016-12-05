Взрывы и пожар в Ужгороде: В гараже едва не згорел мужчина (ФОТО. ВИДЕО)

06.12.2016 (15:35)

Пожар из-за взрыва в Ужгороде

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6 декабря в 13:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в гараже на улице Ракоци, что в областном центре Закарпатья.По месту вызова немедленно было направлено дежурные отделения 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей г. Ужгорода. Всего 9 спасателей на 2 автоцистернах.По прибытию пожарных пламя уже охватило автомобиль "Volkswagen Passat", который находился внутри гаража. Также существовала вероятность опрокидывания пожара на рядом расположенный жилой дом. Огнеборцы приложили максимум усилий, чтобы ликвидировать пожар в кратчайшее время и не допустить распространения пламени на другие здания. В 13:25 пожар был локализован, а в 14:15 полностью ликвидирован. В результате пожара уничтожен автомобиль и повреждено здание гаража.В результате пожара получил ожоговые травмы сын владельца гаражного помещения. Мужчину каретой скорой госпитализировали в ожоговое отделение Закарпатской областной клинической больницы.Как рассказывают очевидцы, перез возгоранием произошло три взрыва, говорят в этом гараже ремонтировали автомобили и устанавливали газовые установки.Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.