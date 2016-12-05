В Киеве горе-мать оставила без присмотра на 9 дней двух малолетних детей

06.12.2016 (15:57)

Умер 2-х летний мальчик

Неслыханный по своей бесчеловечности случай произошел в одной из квартир столицы. Как сообщили в полиции Киева, мать закрыла в квартире двух малолетних детей и оставила их без присмотра на целых девять дней.

Сообщение о трагедии в доме на улице Бубнова в Голосеевском районе Киева пришло накануне ночью. Ужасу приехавшим на вызов врачам и полицейским не было предела. В квартире они увидели страшную картину: мальчик, которому не исполнилось и два года, на момент приезда врачей уже был мертв, а 3-летняя девочка находилась без сознания в очень тяжелом состоянии. Как выяснили правоохранители, женщина закрыла детей в квартире и не появлялась дома больше недели.

Как сообщается, тело мальчика доставили в морг, а за жизнь малышки борются врачи. Кто вызвал правоохранителей и медиков пока точно не известно. Предполагается, что это сделала сама мать, когда соизволила вернуться домой. Сообщается, что женщине всего 20 лет и она все это время проводила время в компании своего любовника в районе Березников. Как заявили в полиции, против женщины открыли уголовное дело и ей грозит до восьми лет лишения свободы.

В Днепропетровской области бабушка задушила внуков, а затем повесилась сама