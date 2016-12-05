Байден намерен участвовать в выборах президента в 2020 году

06.12.2016 (16:17)

В этом году Байден уступил Клинтон

По истечении фактически месяца после избрания новым лидером США Дональдом Трампом новым президентом США, достаточно интересное заявление прозвучало от нынешнего вице-президента этой страны Джозефа Байдена.

Он заявил о своем намерении баллотироваться на должность главы Белого дома на выборах в 2020 году. При этом политик подчеркнул, что его планы достаточно серьезные, ни о каких шутках речь не идет. Собравшимся на пресс-конференцию Байдена журналистам было трудно поверить в сказанное им, поэтому они решили переспросить политика о его планах стать следующим президентом. Ответ Байдена заключался в том, что он не обязан не баллотироваться, и что он уже давно осознал, что вмешательство странным образом является роком.

Стоит отметить, что в текущем году возможность участия Байдена в выборах стала темой множества дискуссий. Сам политик сообщил, что у него нет желания составлять конкуренцию Хиллари Клинтон и Берне Сандерсу, представляющим Демократическую партию.

Интересно, что Байден, в случае победы на выборах в 2020 году, станет одним из наиболее старших президентов Соединенных Штатов, ему тогда будет уже 78 лет.

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