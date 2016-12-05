Верховная Рада приняла закон о зарплате 3200 грн

06.12.2016 (19:48)

Закон поддержали 227 депутатов

Верховная Рада на вечернем заседании во вторник приняла законопроект №5130, необходимый для утверждения государственного бюджета на 2017 год.

Закон поддержали 227 депутатов.

Министр социальной политики Андрей Рева ранее заявлял, что целью этого законопроекта является повышение минимальной зарплаты до 3200 грн. По его словам, он также позволит разблокировать объединение фондов социального страхования.

В то же время законопроект содержит ряд противоречивых норм. В частности, он продолжает ограничение максимального размера пенсий на уровне 10740 грн до 31 декабря 2017 года и сохраняет ограничения на выплаты работающим пенсионерам.

Вводится понятие социальной (для тех, кто нуждается в помощи государства) и академической стипендии (для тех, кто имеет значительные успехи в обучении), при этом, изымается норма о выплате академической стипендии не менее чем 2/3 студентов каждого курса.

Также с целью проверки сведений о получателях субсидий законопроект позволяет ограничить их право на защиту персональных данных: власть получит доступ к информации о страховом стаже, страховых случаях, сумме получаемых выплат.

Напомним, что 26 октября на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман неожиданно заявил, что правительство решило заложить в проект госбюджета ко второму чтению повышение минимальной зарплаты с 1600 гривен до 3200 гривен. Причем произойти это должно уже с 1 января.

Ранее Кабмин предлагал повысить минимальную зарплату с 1 мая до 1684 грн и с 1 декабря до 1762 грн.

Сейчас минимальная зарплата установлена ​​на уровне 1600 грн.

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