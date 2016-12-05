Погода в Ужгороде и Закарпатье в среду, 7 декабря

07.12.2016 (06:34)

Утром в Ужгороде стоит ясная погода, а днем небо будет скрыто за облаками

В Закарпатской области переменная облачность, местами небольшой снег. На горных дорогах гололедица.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 2-7 ° мороза, днем 2 ° мороза - 3 ° тепла, в горах местами ночью 7-12 °, днем 2-7 ° мороза.

Утром в Ужгороде стоит ясная погода, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 ° мороза, днем 1-3 ° тепла.

Восход 08:08

Закат 16:37

Утром в Ужгороде стоит ясная погода, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Без осадков.

Температура за последние 130 лет 7 декабря:

МАКС: 14.6° (1960)

МИН: -13.4° (1978)

Народный прогноз погоды: 7 декабря отмечается день святой Екатерины. Екатерина считается покровительницей брака и невест, поэтому в народе её ещё называют Женодавица. В этот день устраивались народные гулянья, катание на санках с горок — санницы. В народе говорили: «Молодая зима с гор на санках катается»; «С Катерины зима доймет не мытьем, так катанием, не голодом, так холодом». Ясная погода на Екатерину предвещала морозную зиму.