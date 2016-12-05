В Индонезии мощнейшее землетрясение: разрушены города, десятки погибших

07.12.2016 (06:39)

Магнитуда землетрясения составила 6,4 балла

Магнитуда землетрясения составила 6,4 балла

В результате мощного землетрясения в северной провинции Индонезии – Ачех погибли 24 человека. Количество жертв, вероятно, будет расти – спасатели продолжают поиски пострадавших.

Многие магазины и дома полностью разрушены, сообщает BBC и добавляет, что под завалами есть люди.

Местная власть занимается эвакуацией пострадавших из других районов и столицы провинции Ачех.

Магнитуда землетрясения составила 6,4 балла. Эпицентр землетрясения находился в 18 км к северо-востоку от столицы провинции, с глубиной 10 километров.

В Днепропетровской области бабушка задушила внуков, а затем повесилась сама