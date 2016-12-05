В Индонезии мощнейшее землетрясение: разрушены города, десятки погибших

|Магнитуда землетрясения составила 6,4 балла
Магнитуда землетрясения составила 6,4 балла
В результате мощного землетрясения в северной провинции Индонезии – Ачех погибли 24 человека. Количество жертв, вероятно, будет расти – спасатели продолжают поиски пострадавших.
Многие магазины и дома полностью разрушены, сообщает BBC и добавляет, что под завалами есть люди.
Местная власть занимается эвакуацией пострадавших из других районов и столицы провинции Ачех.
Магнитуда землетрясения составила 6,4 балла. Эпицентр землетрясения находился в 18 км к северо-востоку от столицы провинции, с глубиной 10 километров.
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