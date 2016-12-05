Еврокомиссар призвал ЕС ускорить безвизовый режим для Украины

07.12.2016 (06:45)

Йоганнес Ган призвал Европейский Союз найти решение

По словам Гана, если ЕС не выполнит своих обязательств и обещаний, то в будущем будет утрачено не только доверие, но и политические рычаги.

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоганнес Ган призвал Европейский Союз найти решение для предоставления Украине и Грузии безвизового режима.

"Если мы сейчас не можем выполнять наши обязанности и обещания, в будущем мы потеряем не только доверие, но и политические рычаги. Вот почему я призываю всех, в том числе членов Европарламента, найти решение с Европейским советом", - заявил он.

Ган также уточнил, что подразумевает некоторые страны-члены ЕС, "которые прячутся за механизмом приостановления действия безвизового режима, а на самом деле думают о других вещах, что не вводить безвизовую либерализацию".

30 ноября в Европарламенте объяснили, почему 1 декабря ратифицируют Соглашения об отмене виз с пятью государствами Океании, а с Украиной и Грузией - нет.

30 ноября замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что решение о предоставлении украинцам безвизового режима с ЕС откладывается из-за выборов во Франции и Германии.

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