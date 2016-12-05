Фанаты "Бешикташа" устроили побоище с полицией и на "Олимпийском" (ВИДЕО)

07.12.2016 (06:52)

Фанаты "Бешикташа" отличились крайне позорным поведением

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Болельщики турецкого футбольного клуба "Бешикташ" во время матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов отличились крайне позорным поведением. Вначале турецкая группа поддержки начала свистеть, жечь и бросать файера с петардами на нижний ярус, где сидели дети и ВИП-болельщики, передает Sportarena.Отмечается, что один из файеров упал на президентскую, а одна из петард в ложу прессы.Как сообщает "Футбол 24", в перерыве они начали стычку со стюардами возле ложи прессы, поскольку пытались прорваться к болельщикам "Динамо".Правда, несколько из них все же прорвались к сектору с представителями СМИ. Там турки танцевали на столах, вырывали сиденья и бросали их в украинцев.В это время на место инцидента прибыло спецподразделение полиции, окоторое кружило и соседние сектора. Поэтому удалось оттеснить турков назад и избежать побоища.Ситуация несколько стабилизировалась во втором тайме, когда турецкая команда крупно проигрывала, а часть ультрас покинула пределы стадиона.Добавим, что неадекватным поведением отличились во время игры еще и фанаты "Динамо", которые сожгли флаг стамбульцев.