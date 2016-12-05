Евросоюз: "Зачем вы запрещаете вывозить лес, если его везут контрабандой?!"

07.12.2016 (06:57)

ЕС выступает против моратория на экспорт украинского леса

У Европы поразительная логика: зачем вы запрещаете вывозить лес, если его везут контрабандой?

Евросоюз выступил против нашего моратория на вывоз леса-кругляка за рубеж.

Представители ЕС уверяют, что мораторий является ограничением свободной торговли, противоречит международным обязательствам Украины в рамках ВТО и Соглашения об ассоциации с ЕС. По их мнению, несмотря на запреты, лес вывозят контрабандой.

Напомним, снятие моратория является условием для предоставления нам кредита в 600 млн евро, и недавно президент пообещал главам ЕС аннулировать запрет.

Однако в Раде уверяют, что голосов для снятия моратория в зале нет.

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