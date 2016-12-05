У Путина всего два пути, и оба печальные

07.12.2016 (09:34)

Из Кремля Путина могут только вынести

Недавнее заявление президента РФ о том, что он достойно завершит карьеру, а потом начнет путешествовать, является очередным вбросом, поскольку Путин сам никогда не откажется от власти, и из Кремля его могут только вынести.

Об этом в комментарии «Гордону» заявил Константин Боровой.

По словам российского политика, под контролем президента РФ находятся около двух триллионов долларов, и этот человек превратился в тяжело зависимого наркомана, который уже никогда не сможет избавиться от зависимости. «У Путина самый сильный наркотик – это власть, поэтому заявление о завершении карьеры – блеф. Будущее этого человека давно определено. У Путина два сценария. В первом случае речь идет о Международном трибунале, где президенту придется ответить за все преступления – в Украине и в Сирии, а также за сбитый Боинг и за многое другое», отмечает Боровой.

Что касается второго сценария, то, по мнению политика, это естественная смерть Путина, которую, вероятнее всего, он сам ожидает, чтобы не отвечать за совершенные преступления.

Любой новый президент России, если он будет адекватным, переведет «все стрелки» на Путина, и тот обязательно понесет наказание за совершенные преступления.

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