Невероятно красивая природа Карпат, которую безжалостно уничтожают (ВИДЕО)

07.12.2016 (09:53)

This is a place that I call my home

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Это видео вызывает мурашки на коже и не оставит равнодушным никого. Фотограф из Мукачево Юрий Резвого решил таким образом привлечь внимание к проблеме вырубки леса и мусор, который оставляют туристы после себя.Как рассказал сам автор в комментарии, в этом видео показаны все четыре времени года - зима, весна, лето и осень. Буквально по несколько кадров, чтобы не утомить зрителя, потому что красивые кадры Карпатской природы потянут на полноценный фильм.- Последние слова из видео «This is a place that I call my home» (это место, которое я называю своим домом) - это послание всем, это наш дом, в котором глупо и безответственно оставлять мусор, уничтожать его массовыми и сомнительно законными рубками. Задумайтесь!, - призывает автор видео.