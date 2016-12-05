Twitter опубликовал самые популярные хэштеги 2016 года

07.12.2016 (10:19)

Самые популярные хэштеги года в Твиттере

Социальная сеть Twitter объявила тренды уходящего года. Абсолютное лидерство получил хэштег #Rio2016, посвященный летним Олимпийским Играм в Бразилии.

На втором месте хэштег #Election2016. Им пользователи обозначали сообщения, связанные с выборами президента США.

Третью позицию занял хэштег #PokemonGo, которым отмечали твиты о сверхпопулярной игру.

В лидерах соцсети также хэштеги, посвященные чемпионату Европы по футболу, вручению премии Оскар и Брекзиту - #Euro2016, #Oscars, #Brexit соответственно.

Напомним, в ноябре Twitter представил новые возможности для блокировки неинтересных и грубых хэштегов - это функция «нежелательные слова», которая позволяет пользователям отфильтровать контент, который они не хотели бы видеть. И, что важно, этот инструмент распространяется и на кибер-травлю или запугивание.

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