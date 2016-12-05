Новый год в Закарпатье? - билетов на поезда уже нет! (ВИДЕО)

07.12.2016 (11:17)

Билеты на поезда в Ужгород уже раскуплены

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Билеты на поезда из Киева в Ужгород раскуплены на весь предновогодний период. Уже с 28-го декабря добраться из столицы в Закарпатье железной дорогой невозможно - 100% билетов на сегодня выкуплено.В частности, на 28, 29 и 30 декабря билетов нет ни на один поезд. На 31-е - варианты еще есть.Похожая ситуация и после Нового года, на 2 января из Киева в Ужгород или Мукачево все билеты раскуплены, а на 3 и 4 билетов осталось совсем мало.