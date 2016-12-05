Кабельное ТВ: Сериалы, реклама и реалити-шоу станут платными

07.12.2016 (11:23)

Из кабельных сетей могут исчезнуть рейтинговые украинские телеканалы

В 2017 году из некоторых кабельных сетей могут исчезнуть рейтинговые украинские телеканалы. Кабельщики и телевизионщики не договорились

То, о чем на телевизионном рынке так долго говорили как о фантастике, может стать реальностью уже в следующем году. После вступления с 1 января в силу некоторых изменений в законе украинские медиагруппы получат возможность выставлять кабельным операторам счета за доступ к своим телеканалам. Заплатят за них, скорее всего, сами телезрители.

Что в меню?

Профильное издание MediaSat уже опубликовало расценки медиагрупп на свои продукты.

Пакет каналов 1+1 media (6 каналов: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Униан ТВ и Бигуди) - 0,75 грн за 1 абонента в месяц.

Пакет каналов StarLightMedia (6 каналов: СТБ, ICTV, Новый канал, QTV, М1 и М2) - 0,75 грн за 1 абонента в месяц. Предложение действительно до 1 января, с 1 января стоимость дистрибуции составит 1,5 грн за абонента.

Пакет каналов Медиа Группа Украина (3 канала: Украина, НЛО TV и Индиго TV) - 0,45 грн за 1 абонента в месяц.

Пакет каналов Inter Media Group (9 каналов: Интер, НТН, Мега, Enter-фильм, Пиксель, K1, K2, "Zoom" и EuroNews) - 3 грн за 1 абонента в месяц.

Пятый канал: 0,1 грн за одного абонента в месяц.

Цена вопроса

Если исходить из этих тарифов, кабельные вещатели должны будут платить примерно по 6 грн с абонента в месяц за доступ ко всем основным украинским телеканалам. До 2017 года они давали деньги только премиальным иностранным или украинским каналам, распространяющимся по подписке.

Каналы украинских медиагрупп по-прежнему доступны в открытом виде на спутнике и в наземном эфире. Поэтому у кабельщиков возникал вопрос: почему только они должны платить за контент, который в других источниках будет обходиться бесплатно.

Согласно данным Satellite Monitor за 2014 год, в Украине насчитывалось 6,25 млн абонентов кабельного ТВ. Таким образом, медиагруппы могут заработать до 37,5 млн грн в месяц (или до 450 млн грн в год). Это может оказаться хорошей прибавкой к доходам украинских телеканалов от рекламы, которые составили по итогам 2015 года 4,2 млрд грн (данные Всеукраинской рекламной коалиции).

Кто отключает, а кто оставляет?

Компании, которые транслируют украинские каналы в своих сетях, очень бурно и неоднородно реагируют на такое нововведение, как плата за украинский контент. Ведь части из них придется повысить тарифы для абонентов, а части - попросту отключить ТВ-продукты крупнейших медиагрупп.

ЛІГА.net выяснила, как поступят операторы в следующем году с контентом 1+1 Медиа, StarLightMedia, МГУ, Inter Media Group и прочих вещателей.

"Наша позиция крайне простая. У нас кабельное ТВ бесплатное. Поэтому мы спросим у телезрителей, хотят ли они платить за каналы украинских медиагрупп", - говорит руководитель одного из юрлиц группы Триолан Вадим Сидоренко. По его словам, если люди выскажутся за, то будут платить из своего кармана. Если против - каналы отключат. Возможны и варианты, когда останутся только те каналы, которые телезрителям больше всего нравятся. Как уточняет Сидоренко, на выходных Триолан уже начал телефонный опрос клиентов.

"Предварительно лидирует позиция оставить телеканалы и платить за них", - отмечает он.

Гораздо более категоричная позиция у компании Ланет, которая тоже является ТВ-провайдером. "Олигархические медиагруппы своими ультиматумами не оставляют нам выбора. Скорее всего, мы будем отключать эти каналы", - говорит генеральный директор компании Мариан Ивасюк. Он считает, что крупнейшие медиагруппы таким образом пытаются монополизировать информационную среду. "И уж точно мы не собираемся подписываться на кабальные условия", - подчеркивает менеджер.

Кто не определился?

В крупнейшем в Украине кабельном операторе Воля пока думают, как поступить с медийщиками, и официально ничего не комментируют. Кабельное ТВ в Украине существует на грани рентабельности, доставка сигнала до каждой квартиры обходится в $1,5-2, рассказывал ранее экс-президент Воли Сергей Бойко

Тем не менее, среднестатистический кабельщик не может отказаться от медиапакетов, считает медиаюрист, управляющий партнер ЮК Jurimex Юрий Крайняк. "Если речь об аналоговом кабельном ТВ, то с потерей медиагрупп может исчезнуть больше половины его ТВ-пакета", - предполагает он. И заменить потерю альтернативными программами будет сложно.

Вероятнее всего, введение платы за доступ к каналам медиагрупп коснется и расценок на легальное интернет-телевидение. Например, в Укртелекоме, который уже предоставляет услугу интерактивного ТВ более чем для 85 000 домохозяйств, в ближайшее время планируют обсудить результаты переговоров их родственной компании Оll.tv с медиагруппами касательно нового ценообразования.

С 1 января все украинские телеканалы станут платными