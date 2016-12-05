Мороз не помеха: На границе в Закарпатье задержали двух нарушителей в гидрокостюмах

07.12.2016 (11:26)

На реке Тиса пограничники задержали двух нарушителей в гидрокостюмах

Прошлой ночью в Раховском районе Закарпатской области, на берегу реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией пограничники задержали двух местных жителей в мокрой одежде и гидрокостюмах.

Пограничный наряд отдела «Деловое» Мукачевского отряда обнаружил неизвестных, которые двигались через реку, с помощью прибора ночного видения. Пограничники правонарушителей задержали. Они были одеты в мокрую одежду поверх гидрокостюмов, никаких документов при себе не имели, но сообщили, что являются гражданами Украины.

Во время задержания к пограничникам подбежала местная жительница, которая начала выражать возмущение фактом задержания. Через несколько минут к месту происшествия подъехал легковой автомобиль, водитель которого начал снимать все происходящее на мобильный телефон. В это время один из нарушителей упал на снег и сообщил, что ему плохо. Сотрудники Госпогранслужбы решили немедленно доставить больного в больницу. Однако во время следования, он отказался от консультации врачей, сообщив, что чувствует себя хорошо. Очевидно, что человек сымитировать резкое ухудшение состояния здоровья, чтобы избежать ответственности за попытку нарушения границы и скомпрометировать сотрудников Госпогранслужбы.

Оба задержанных доставлены в отдел пограничной службы «Деловое» для составления протоколов административных правонарушениях по ч.2 ст.204 КУоАП. Материалы дела переданы в суд.

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