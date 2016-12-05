За 8 лет Украина получила 5 миллиардов евро финпомощи

07.12.2016 (11:33)

Эффект, которого Украина достигла после событий 2014 года, остается хрупким

Размер финансовой помощи, полученной Украиной за восемь лет в период с 2007 до 2016 года, достигает пяти миллиардов евро.

«В общей сложности, с начала 2007 года и до конца 2015 года Украина получила пять миллиардов евро. Помимо этой суммы, сразу после Майдана Украина получила дополнительный пакет помощи из-за экономического и финансового кризиса, и сумма достигала 11 миллиардов 200 миллионов евро», говорится в сообщении. По словам Шаболша Фазакаса, аудитора из Европейского суда аудита, причиной проверки и подсчета всей суммы финпомощи стала коррупция в Украине, а также и проведение реформ.

«Мы хотим понять, как финансовая помощь со стороны Евросоюза влияет на ситуацию в Украине. Нам важно понять, может ли она нести долгосрочный эффект для страны. Эффект, которого Украина достигла после событий 2014 года, остается хрупким. Хочется увидеть реальные результаты борьбы с коррупцией», подчеркнул эксперт.

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