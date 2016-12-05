Украину просят пустить на "Евровидение" российских артистов из "черного списка"

07.12.2016 (11:52)

От Украины потребовали отменить "черный список" на время "Евровидения-2017"

Европейский вещательный союз (ЕВС) ведет переговоры с властями Украины и Национальной телекомпанией Украины (НТКУ) о том, чтобы на время проведения "Евровидения-2017" отменили действие "черного списка" российских артистов.

Об этом сообищили в пресс-службе ЕВС.

Кроме того, рассчитывают на беспрепятственную трансляцию "Евровидения" телеканалами РФ, а также с аккредитацией российских журналистов.

"ЕВС находится в процессе конструктивного диалога с НТКУ, а также с украинскими властями, для того чтобы гарантировать свободный въезд в страну для всех делегатов и артистов. Они смогут приехать и остаться на территории Украины. Мы ожидаем, что "Евровидение-2017" в Киеве останется, как и в прошлые годы проведения в других странах, мероприятием для всех. Мы надеемся, что Украина будет уважать права и свободу всех артистов, которые захотят принять участие в музыкальном конкурсе и посетить его. Сейчас мы ведем переговоры с Киевом, для того чтобы все российские артисты из черного списка Украины смогли приехать и остаться (на время проведения конкурса, - ред.) на территории Украины", - сообщили в ЕВС.

Отмечается, что в 2017 году правом на трансляцию конкурса обладает "Первый канал". По информации издания, в руководстве телеканала рассказали о том, что за организацию мероприятия отвечает ЕВС, и именно их распоряжениями будет руководствоваться СМИ.

Проведение в Украине Евровидения опять под вопросом