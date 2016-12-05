Венгерские художники Закарпатья приглашают на "Зимний вернисаж - 2016"

07.12.2016 (12:44)

Ужгород приглашает на "Зимний вернисаж - 2016"

9 декабря в Закарпатском областном художественном музее им.Й.Бокшая в Ужгороде уже традиционно выставкой суммирует год Общество венгерских художников Закарпатья имени Имре Ревеса.

Члены общества - а это более 20 талантливых и самобытных художников из разных уголков края (Ужгородский, Мукачевский и Береговский районы) - представляют собственные достижения в различных видах, жанрах, стилях искусства.

Экспозицию же посвящают памяти Ласло Мадьяра - многолетнего председателя Общества венгерских художников Закарпатья им.И.Ревеса, члена Академии искусств Венгрии, известного художника и общественного деятеля, чье сердце перестало биться в июле в этом году...

Заметную часть подборки составит именно творческое наследие Ласло Мадьяра.

Кроме того, в рамках выставки произведения художников будет оценивать достопочтенное жюри для награждения лучших Премией им.И.Ревеса, основанной в прошлом году при содействии КМКС и Генконсульства Венгрии в Ужгороде, - сообщают в музее.

Открытие выставки в 17:00.

Управление культуры Закарпатской ОГА.

Несколько дней назад, Людмила Корж-Радько представила свои произведения в галерее "Ужгород" (ФОТО)