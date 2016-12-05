СБУ разоблачила канал контрабанды, который "крышевали" закарпатские таможенники

|Работники Закарпатской таможни "крышуют" каналы контрабанды
Канал незаконного перемещения товаров на территорию Украины разоблачила в Закарпатье Служба безопасности Украины.
Как установили оперативники спецслужбы, на таможенном посту «Лужанка» отдельные работники Закарпатской таможни пропускали автомашины с товарами без таможенного оформления и незаконным освобождением от таможенного контроля.
В частности сотрудники СБ Украины вернули на повторный осмотр микроавтобус, который уже прошел таможенный и пограничный контроль. Во время досмотра правоохранители обнаружили более одной тонны груза (одежда, обувь, аксессуары и запчасти к смартфонам), завезенного в Украину без прохождения обязательных таможенных процедур.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Контрабанда изъята. Решается вопрос об открытии уголовного производства в отношении должностных лиц Закарпатской таможни.
Пресс-центр СБ Украины.
Напомним, вчера Геннадий Москаль сообщал о том, что Закарпатская таможня восстанавливает потоки контрабанды для отправки "дани" на Киев
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