СБУ разоблачила канал контрабанды, который "крышевали" закарпатские таможенники

07.12.2016 (12:58)

Работники Закарпатской таможни "крышуют" каналы контрабанды

Канал незаконного перемещения товаров на территорию Украины разоблачила в Закарпатье Служба безопасности Украины.

Как установили оперативники спецслужбы, на таможенном посту «Лужанка» отдельные работники Закарпатской таможни пропускали автомашины с товарами без таможенного оформления и незаконным освобождением от таможенного контроля.

В частности сотрудники СБ Украины вернули на повторный осмотр микроавтобус, который уже прошел таможенный и пограничный контроль. Во время досмотра правоохранители обнаружили более одной тонны груза (одежда, обувь, аксессуары и запчасти к смартфонам), завезенного в Украину без прохождения обязательных таможенных процедур.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Контрабанда изъята. Решается вопрос об открытии уголовного производства в отношении должностных лиц Закарпатской таможни.

Пресс-центр СБ Украины.

Напомним, вчера Геннадий Москаль сообщал о том, что Закарпатская таможня восстанавливает потоки контрабанды для отправки "дани" на Киев