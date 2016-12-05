В Ужгороде в "Совином гнезде" состоится семинар посвященный вину

|В "Совином гнезде" в Ужгороде проведут семинар о вине
26 декабря 2016 в "Совином гнезде" запланированно мероприятие, посвященное вину, винодельческому и дегустационному делу.
Семинар будет проводиться в открытом формате, поэтому посетить его смогут все желающие.
В программе мероприятия предусмотрена учебная программа о том, что такое вино.
- Качественная подготовка и возможность узнать больше о виноделии и сортовых винах;
- Развитие навыков в практической дегустации;
- Эногастрономия - сочетание вкусов и блюд.
Семинар проводится в рамках реализации Программы развития туризма и курортов в Закарпатской области на 2016-2020 годы.
Все желающие прийти на мероприятие должны предварительно зарегистрироваться.
Напомним, в сентябре В Ужгороде после реставрации торжественно открыли "Совиное гнездо" (ФОТО)
В ноябре, cтаринные подвалы «Совиного гнезда» бsли переполнены туристами, там проходил фестиваль "Закарпатское Божоле", где презентовали сотни видов молодого вина (ФОТО, ВИДЕО)
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