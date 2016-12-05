В Ужгороде в "Совином гнезде" состоится семинар посвященный вину

07.12.2016 (13:31)

В "Совином гнезде" в Ужгороде проведут семинар о вине

26 декабря 2016 в "Совином гнезде" запланированно мероприятие, посвященное вину, винодельческому и дегустационному делу.

Семинар будет проводиться в открытом формате, поэтому посетить его смогут все желающие.

В программе мероприятия предусмотрена учебная программа о том, что такое вино.

- Качественная подготовка и возможность узнать больше о виноделии и сортовых винах;

- Развитие навыков в практической дегустации;

- Эногастрономия - сочетание вкусов и блюд.

Семинар проводится в рамках реализации Программы развития туризма и курортов в Закарпатской области на 2016-2020 годы.

Все желающие прийти на мероприятие должны предварительно зарегистрироваться.

Напомним, в сентябре В Ужгороде после реставрации торжественно открыли "Совиное гнездо" (ФОТО)

В ноябре, cтаринные подвалы «Совиного гнезда» бsли переполнены туристами, там проходил фестиваль "Закарпатское Божоле", где презентовали сотни видов молодого вина (ФОТО, ВИДЕО)