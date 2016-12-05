Депутаты хотят ввозить в Украину битые американские авто

07.12.2016 (16:15)

В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который может значительно упростить ввоз и растаможку автомобилей, не соответствующих нормам Евро 5 или не имеющих европейских сертификатов по безопасности (например, ТС для рынка США).

Документ под названием "О внесении изменений в статью 2 закона "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" внесен нардепом Андреем Антонищаком под номером №5470, пишет "Автоцентр".

Как отмечает издание, он содержит всего одну поправку в действующий закон: исключить из него слова "Пропуск на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения" и тогда останется только "при первой регистрации в Украине".

Иными словами, автор законопроекта предлагает перевести проверку сертификатов соответствия с таможни на органы регистрации МВД Украины.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в соответствии с требованиями Закона проверка соответствия транспортных средств экологическим нормам осуществляется дважды: таможнями ГФС при таможенном оформлении и территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД при проведении государственной регистрации.

При этом акты европейского законодательства, к которым осуществляется адаптация украинского законодательства... не устанавливают требований по ограничению ввоза на таможенную территорию стран-членов ЕС транспортных средств, не соответствующих экологическим нормам.

На территории Европейского Сообщества проверка экологических показателей транспортных средств осуществляется при их государственной регистрации и технического осмотра, и, при условии приведения автомобилей в соответствующий техническое состояние, они допускаются к эксплуатации.

Также на сегодняшний день существует проблема ввоза на таможенную территорию Украины американских автомобилей и транспортных средств, бывших в употреблении и имеют механические повреждения, поскольку сертификат соответствия может быть выдан на такие транспортные средства только после проведения их переоборудования.

Однако в соответствии с требованиями Таможенного кодекса Украины изменение состояния товаров, таможенное оформление которых не завершено, является нарушением таможенных правил, за которое статьей 469 настоящего Кодекса предусмотрена ответственность.

Указанный проблемный вопрос может быть урегулирован путем исключения из статьи 2 Закона положения об осуществлении пропуска на таможенную территорию Украины транспортных средств при условии их соответствия экологическим нормам и утверждении положения о проведении соответствующего экологического контроля при государственной регистрации транспортных средств".

Вместе с тем, генеральный директор Всеукраинской ассоциации авто импортеров и дилеров ВААИД Олег Назаренко считает принятие этого законопроекта нецелесообразным.

"Проблема с сертификацией американских авто в Украине была, однако с введением действие приказа Мининфраструктуры номер 408 ее не стало, - говорит Олег Назаренко. - Вместе с тем принятие данного законопроекта может создать ряд дополнительных проблем. Например, могут быть случаи, когда таможня пропустит автомобиль и начислит налоги за растаможивание автомобиля, который потом нельзя будет поставить на учет в сервисных центрах. На мой взгляд, это несправедливо. Кроме того, между таможней и МВД могут быть различия в определении типа транспортного средства (грузовой или пассажирский). А это также недопустимо".

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