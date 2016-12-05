Депутаты готовят для украинцев еще один выходной

07.12.2016 (16:38)

Депутаты предлагают установить выходной 25 декабря

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрирован документ, в котором предлагается установить выходной 25 декабря. Авторами законопроекта выступили 24 народных избранника от разных фракций.

Законопроектом предлагается добавить в Кодекс законов о труде формулировку «25 декабря и 7 января — Рождество Христово».

Постановление будет рассматривать комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в Украине насчитывается примерно 11110 религиозных католических и протестантских общин. Это 30% от всех религиозных организаций в стране, которые празднуют Рождество по Григрианскому календарю – 25 декабря.

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