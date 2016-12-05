На Закарпатской таможне задержали 5 тонн брендовой одежды и обуви

07.12.2016 (17:03)

Должностными лицами Межрегиональной таможни ГФС пресечена попытка незаконного ввоза товаров известного французского бренда.

Так, к таможенному оформлению было представлено предварительную таможенную декларацию на груз "одежда и обувь бывшая в употреблении", получателем которого выступало предприятие, зарегистрированное в г. Киеве. Перемещение данного груза было поставлено ​​на отдельный контроль работниками Межрегиональной таможни.

Грузовой автомобиль с указанным грузом 5 декабря 2016 поступил в пункт пропуска "Чоп" Закарпатской таможни. Сотрудниками Межрегиональной таможни было инициировано проведение таможенного досмотра товара в специально оборудованном боксе.

При осмотре в середине прицепа среди мешков с бывшей в употреблении одеждой было обнаружено 240 упаковочных мест общим весом более 5000 кг с новыми одеждой и обувью известного французского бренда с имеющимися на них бирками и ценниками. Кроме того, среди товара обнаружены вещи, которые имеют признаки нарушения прав интеллектуальной собственности известных брендов.

В настоящее время продолжаются действия по определению точного количества и стоимости задержанного товара, а также решается вопрос о составлении протокола о нарушении правил Таможенного кодекса Украины.

Нарушителям грозит штраф в размере 100% стоимости контрабанды с конфискацией указанных товаров.

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