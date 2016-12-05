Где в Украине живут самые богатые украинцы

07.12.2016 (18:02)

В Киеве уровень среднего оклада достиг 8705 гривен

Самую большую заработную плату получают жители столицы и Донецкой области (подконтрольные Украине территории).

В Киеве уровень среднего оклада достиг 8705 гривен, в Донецкой области – 6733 гривны, в Киевской области – 5562 гривны, на Днепропетровщине – 5271 гривна, в Запорожской области – 5335 гривен. Меньше всего получают жители Тернопольской области – 3764 гривны.

По средним зарплатам топовыми сферами стали:

Авиационный транспорт – 27237 гривен.

Финансы и страхование – 10507 гривен.

IT – 9636 гривен.

HR-эксперты говорят, что в последние время отечественные работодатели за цель ставят не высокий уровень официальных заработных плат, а подталкивают сотрудников к работе на результат. Довольно чаще в компаниях встречается тенденция «накопи себе сам». Есть фиксированная часть зарплаты, выше сумму можно получить бонусами, процентами, надбавками.

«Если будет развиваться экономика, конечно, это повлияет и на рынок труда. Тут можно говорить в контексте двух категорий: кому легче найти работу, и какие профессии перспективные. Конечно, легко найти работу продавцам, поварам и так далее. А если говорить о том, что перспективно – нужно понимать, перспектива чего интересует. Если говорить о зарплатах – то лучше идти в IT, если же хочется реализовать себя, то я бы не стал обращать внимание на перспективность той или иной сферы», – поделился HR-специалист Александр Белоус.

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