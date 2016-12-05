Горбачев впервые раскрыл правду о развале СССР

07.12.2016 (18:16)

В развале СССР Горбачев обвинил тогдашнее руководство России

Экс-президент СССР считает, что развал Советского Союза учинили, руководствуясь личными амбициями и жаждой власти, участники Беловежских соглашений, прежде всего, тогдашнее руководство России

Горбачев в интервью агентству "Интерфакс"заявил, что тогда СССР еще можно было сохранить, сообщает "ДС".

"Надо было провести децентрализацию, так как новые республики сильно выросли и экономически, и в социальном плане. Они стали фактически настоящими государствами, а не республиками в большом государстве. Это надо было учитывать", - сказал экс-президент.

По словам Горбачева, не удалось удержать тех, кто стремился к развалу страны.

"Я хочу впервые с болью и горечью напомнить: на глазах общества гробили Союз. Я с пеной у рта, как говорят, везде выступал и призывал сохранить Союз, а народ молчал. Интеллигенция, которая все понимала, молчала. Почему? Поверили в то, что СНГ - это тоже Союз государств, но с большими правами у этих государств", - отметил экс-президент СССР.

"Им очень хотелось быть президентами. Это ненормальное состояние. Возглавляло развал Союза российское руководство, ему не уступало украинское руководство, которое тоже стремилось к развалу страны", - отметил Горбачев.

Отвечая на вопрос о роли западных стран и правительств в развале СССР, бывший советский лидер подчеркнул: "Не надо валить всю вину за развал Союза на Запад. Конечно, западники с наслаждением потирали руки, глядя на то, что происходит. И не только смотрели, но, конечно, и участвовали в этом. И все же у нас есть стремление - черта такая - обязательно все беды на кого-то свалить. Стыдобища. Надо было выйти на улицы и поддержать Советский Союз, поддержать Горбачева. Я считаю, что это было какое-то умопомрачение".

Он сказал далее, что на 70% были готовы документы о создании Экономического союза России, Украины, Белоруссии и Казахстана. На эти четыре республики приходилось 80% промышленного потенциала СССР, к ним подошли бы и другие, подчеркнул он.

Тогдашнее российское руководство, по его словам, испугалось, что "хитроумный Горбачев отобрал у них победу в августовском путче, а то, что Горбачев отстаивал сохранение Союза, то, что он стремился к демократизации и децентрализации, к созданию нового экономически могучего объединения, на это российское руководство в то время решило не обращать внимания".

Справка. Беловежские соглашения (соглашение о создании Содружества Независимых Государств) были подписаны 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща, Белоруссия). В них говорилось о прекращении существования СССР как субъекта международного права и геополитической реальности и провозглашалось создание СНГ. Соглашение подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич (Белоруссия), Леонид Кравчук и Витольд Фокин (Украина).

Еврокомиссар призвал ЕС ускорить безвизовый режим для Украины