Елка в аренду – новая услуга на Закарпатье (ВИДЕО)

07.12.2016 (19:25)

На Закарпатье сдают елки в аренду

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Такую идею к празднику предложили местные лесники. Главный атрибут новогодних и рождественских праздников продают в горшках. А после предлагают вернуть неповрежденную зеленую красавицу в лес. Вместо этого покупатель получит назад половину стоимости. Таким образом, закарпатцев призывают не рубить деревья. "В районе 300 гривен было на рынке, точно 300-350. Я думаю, намного экономнее и красивее взять за 150 и еще можно ее дома высадить или вернуть", – говорит Людмила Шимон, покупатель елки. "Это ель, или ель обыкновенная, пихта белая, или пихта и сосна обыкновенная. От 70 гривен в зависимости от величины, размера елок и максимум 300 гривен, из которых половину лесхоз будет возвращать", – уточнил Ярослав Кополовец, директор Перечинского лесхоза.