Луценко снова отличился : Сука не православна (ВИДЕО)

07.12.2016 (19:39)

Луценко взорвал Сеть нецензурщиной

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко по окончании заседания регламентного комитета Верховной Рады обругал нецензурными словами адвоката народного депутата от Оппозиционного блока Вадима Новинского Олега Татарова. «Татаров – сука неправославная, ментовская сука, конченая», – сказал Луценко.Новинский отреагировал на оскорбления, заявив, что «генпрокурор позволил себе грубую и недопустимую брань относительно моего защитника», пообещав иски в суды, в том числе европейские.Перед оскорблениями Луценко заявил, что адвокат Татаров не может выступать на комитете от имени нардепа, так как ранее был одним из руководителем МВД.«Татаров Олег работал одним из руководителей МВД, когда министром был Юрий Луценко», – ответил на это Новинский.«Не было такого никогда, не нужно врать», – отреагировал Луценко.Луценко, говоря о «подвиге Порошенко», скорее всего имел ввиду эпизод, когда президент Украины Петр Порошенко назвал Новинского «сукой православной».