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Ученые нашли нацистский сундук с черепами неизвестных существ (ВИДЕО)

07.12.2016 (19:42)
Археологи нашли нацистский сундук, вероятно с костями инопланетян
Археологи нашли нацистский сундук, вероятно с костями инопланетян
В России в селе Каменомистський археологи нашли сундук с эмблемой нацистской организации "Аненербе". Внутри находки ученые обнаружили черепа неизвестных существ. Согласно предположениям, это могут быть кости инопланетян.
"Что связывает найдены черепа и деятельность организации "Аненербе" трудно сказать", - прокомментировал местный историк Игорь Огай.
Отмечается, что найденные черепа не имеют челюстей, затылка и лобных костей.
Справка:
«Аненербе» - это организация, которая существовала в Германии в 1935-1945 годах. Ее деятельность была связана с археологическими, историческими и оккультными памятниками с целью идеологического обеспечения функционирования государственного аппарата Третьего рейха.



В Закарпатской области обнаружена база инопланетян (ВИДЕО)
Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

07.12.2016 (20:23) / уфо

...после детального изучения это оказались черепа мутантов яценюка и турчинова...