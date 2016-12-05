Ученые нашли нацистский сундук с черепами неизвестных существ (ВИДЕО)

|Археологи нашли нацистский сундук, вероятно с костями инопланетян
В России в селе Каменомистський археологи нашли сундук с эмблемой нацистской организации "Аненербе". Внутри находки ученые обнаружили черепа неизвестных существ. Согласно предположениям, это могут быть кости инопланетян.
"Что связывает найдены черепа и деятельность организации "Аненербе" трудно сказать", - прокомментировал местный историк Игорь Огай.
Отмечается, что найденные черепа не имеют челюстей, затылка и лобных костей.
Справка:
«Аненербе» - это организация, которая существовала в Германии в 1935-1945 годах. Ее деятельность была связана с археологическими, историческими и оккультными памятниками с целью идеологического обеспечения функционирования государственного аппарата Третьего рейха.
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Комментарии
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...после детального изучения это оказались черепа мутантов яценюка и турчинова...