Погода в Ужгороде и Закарпатье в четверг, 8 декабря

08.12.2016 (07:12)

В Ужгороде облачная погода продержится весь день

В Закарпатской области переменная облачность. Утром и днем временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Местами туман, изморозь.

Ветер юго-восточный 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 ° мороза, днем 0-5 ° мороза, в горах местами ночью до 10 °, днем до 7 ° мороза.

В Ужгороде облачная погода продержится весь день. Утром пойдет мелкий снег, но еще в первой половине дня он закончится. Больше осадков не предвидится. Гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м / с. Температура ночью 3-5 ° мороза, днем 0-2 ° мороза.

Восход 08:09

Закат 16:37

Усиление скорости ветра до 15-24 м/с

Температура за последние 130 лет 8 декабря:

МАКС: 12.7° (1957)

МИН: -13.4° (1980)

Народный прогноз погоды: 8 декабря почитается память святого Климента, папы Римского. В народе этот день называется Климентьевым: «В день святого Климента зима клин клином вышибает» — с этого времени наступает пора сильных морозов: «Климент морозом у мужика слезу гонит»; «Мороз насыпал белых роз». На Климента боялись увидеть в селениях полевых мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.