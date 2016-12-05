Погода в Ужгороде и Закарпатье в четверг, 8 декабря

|В Ужгороде облачная погода продержится весь день
В Закарпатской области переменная облачность. Утром и днем временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Местами туман, изморозь.
Ветер юго-восточный 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 ° мороза, днем 0-5 ° мороза, в горах местами ночью до 10 °, днем до 7 ° мороза.
В Ужгороде облачная погода продержится весь день. Утром пойдет мелкий снег, но еще в первой половине дня он закончится. Больше осадков не предвидится. Гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м / с. Температура ночью 3-5 ° мороза, днем 0-2 ° мороза.
Восход 08:09
Закат 16:37
Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
Температура за последние 130 лет 8 декабря:
МАКС: 12.7° (1957)
МИН: -13.4° (1980)
Народный прогноз погоды: 8 декабря почитается память святого Климента, папы Римского. В народе этот день называется Климентьевым: «В день святого Климента зима клин клином вышибает» — с этого времени наступает пора сильных морозов: «Климент морозом у мужика слезу гонит»; «Мороз насыпал белых роз». На Климента боялись увидеть в селениях полевых мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.
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