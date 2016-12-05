Курс валют на 8 декабря (+ новости экономики)

|Курс валют в Ужгороде 08.12.2016
Курс американской валюты падает второй день после резкого скачка вверх в гачале недели.
На сегодня, 8 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 26,02 грн;
1 евро – 27,91 грн;
10 российских рублей – 4,07 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 7 копеек. Американскя ваюта дешевеет второй день после понедельничного роста на 23 копейки, но курс все еще превышает 26 грн/долл.
Евро упал на 10 копеек и опустился ниже превышенного накануне психологического барьера в 28 грн. Российский рубль "похудел" на копейку.
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Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты". Главное новшество – минимальная зарплата на уровне 3200 гривен. Также Минфин получил доступ к личным данным, а исполкомы – право контролировать работодателей. А тем, кто не пустит инспектора, грозит штраф. Кроме того, изменилась формула начислений пенсий и стипендий. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как изменится жизнь украинцев согласно принятым нововведениям.
За счет нововведений, как говорится в пояснительной записке к документу, государство сэкономит 3,7 млрд гривен, кроме того, дополнительно в бюджет поступит 2,5 млрд.
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