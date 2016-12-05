Курс валют на 8 декабря (+ новости экономики)

08.12.2016 (09:01)

Курс валют в Ужгороде 08.12.2016

Курс американской валюты падает второй день после резкого скачка вверх в гачале недели.

На сегодня, 8 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 26,02 грн;

1 евро – 27,91 грн;

10 российских рублей – 4,07 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 7 копеек. Американскя ваюта дешевеет второй день после понедельничного роста на 23 копейки, но курс все еще превышает 26 грн/долл.

Евро упал на 10 копеек и опустился ниже превышенного накануне психологического барьера в 28 грн. Российский рубль "похудел" на копейку.

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Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты". Главное новшество – минимальная зарплата на уровне 3200 гривен. Также Минфин получил доступ к личным данным, а исполкомы – право контролировать работодателей. А тем, кто не пустит инспектора, грозит штраф. Кроме того, изменилась формула начислений пенсий и стипендий. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как изменится жизнь украинцев согласно принятым нововведениям.

За счет нововведений, как говорится в пояснительной записке к документу, государство сэкономит 3,7 млрд гривен, кроме того, дополнительно в бюджет поступит 2,5 млрд.