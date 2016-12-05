Как попасть на работу в Польшу?

08.12.2016 (09:23)

Польша — привлекательная страна для трудоустройства украинцев

Экономический кризис вынудил многих украинцев искать варианты для трудоустройства за границей. Польша одна из наиболее привлекательных стран для трудоустройства украинцев.

Польша привлекает к себе по ряду причин. Во-первых, украинцы достаточно легко могут получить разрешение на работу. Во-вторых, мы можем без проблем понять близкий польский язык, что очень облегчает бытовые и рабочие моменты. В-третьих, свою роль играет небольшое расстояние между странами. И, конечно же, не будем забывать об уровне зарплат. Если в Украине зарплата начинается со 100 евро, то в Польше минимальный порог составляет 700 евро.

ВВП Польши демонстрирует одну из лучших динамик среди стран ЕС – он растет примерно на 4% в год. Для сравнения, среднестатистический показатель роста ВВП в странах Еврозоны составляет 1–2%.

Что предлагает Польша?

В 2007 году Польша ввела упрощенную процедуру оформления трудовой визы для жителей нашей страны. Если граждане других стран вынуждены получать разрешение на трудоустройство, то украинцам на данный момент достаточно приглашения от работодателя. Правда, с 2017 года Польша немного усложнит процедуру трудоустройства для жителей Украины, но это не создаст особых трудностей для желающих работать в соседней стране. На сегодняшний день Польша остается единственной страной ЕС, выдающей украинцам рабочие визы и легально принимающей украинских работников.

Статистика говорит обо всем весьма красноречиво: только за 6 месяцев 2016 года украинцы оформили 232 тыс. рабочих виз в Польшу. Сегодня на работу в соседнюю страну едут специалисты разных направлений, от менеджеров среднего звена до учителей. Как не крути, все хотят получать достойную зарплату. Но есть один нюанс: то, что вы работали в Украине в уютном офисе, не значит, что в Польше вы получите аналогичную должность.

На работу по специальности могут рассчитывать только представители технических профессий – айтишники, водители, токари, сварщики и т.д., которым не обязательно знать язык.

Гуманитарии и офисные работники на первых порах могут рассчитывать на должность разнорабочего либо на любую другую работу, на которой не требуется высокая квалификация. К примеру, наши соотечественники часто работают на заводах, складах и т.п.

Те, кто не привык работать физически, сначала будут испытывать определенные трудности. Не нужно делать выводы о работе в Польше по тем красивым роликам, которые можно посмотреть в интернете. В жизни дела обстоят по-другому. Если вы не готовы радикально менять свою жизнь, то хорошо подумайте перед тем, как покидать дом и ехать в чужую страну.

Вакансий в Польше, на которые местные работодатели готовы взять украинцев, хватает. Работу могут найти как квалифицированные сотрудники, так и люди без должной квалификации и опыта. Поляки охотно берут украинцев на работу, ведь они не настолько требовательны к уровню оплаты труда, как местные жители. Сами поляки тоже едут работать в Великобританию, Австрию и скандинавские страны, где они могут заработать больше, чем на родине.

В конце концов, стоит помнить, что без знания польского языка и должного опыта сложно рассчитывать на зарплату выше 8–10 злотых в час.

Как трудоустроиться в Польше?

Для официального трудоустройства в Польше жителям Украины необходимо получить рабочую визу категории D, позволяющую находиться и работать на территории страны на протяжении 180 дней в году (или 90 дней в полугодии). Существует два варианта получения рабочей визы:

1. Получение приглашения на работу в Польше

Чтобы получить визу, нужно предоставить в консульство или посольство Польши в Украине приглашение на работу от польского работодателя, на котором стоит отметка от воеводы. Такое разрешение можно получить, обратившись за помощью к посреднику. Любое кадровое агентство по поиску работы за границей сможет вам его выдать. Также можно самому выйти на связь с работодателем из Польши и договориться о предоставлении вам приглашения на работу.

2. Получение годовой рабочей визы через карту поляка

Часть жителей Украины, особенно из западных и центральных регионов имеют польское происхождение. Речь идет о том, что их близкие родственники (отец, мать или бабушка/дедушка) были поляками. Если вам удастся подтвердить факт наличия польских корней, то по закону у вас есть возможность получить карту поляка (Karta Polaka). Она является основанием для бесплатного получения долгосрочной национальной визы. Кроме того, с помощью карты поляка можно рассчитывать на получения ПМЖ по упрощенной процедуре. В будущем его можно разменять на польское гражданство.

Рабочая виза предусматривает трудоустройство в Польше на 6 месяцев. После истечения этого срока визу можно продлить. Рабочая виза оформляется под работодателя, который прислал вам приглашение. Если вы начнете работать в другой компании, то это будет считаться нарушением визового режима. Если же вам захочется сменить место работы, то необходимо сначала поработать на пригласившего вас работодателя, а уже потом искать новые варианты.

Работа позволяет рассчитывать на получение вида на жительство. Чтобы стать претендентом на ВНЖ, необходимо легально проработать в Польше от 2 до 5 лет.

Специальный сайт для трудоустройства

В Польше настолько ценят украинских рабочих, что создали для них отдельный портал для трудоустройства – Praca dla Ukrainy («Работа для Украины»). Раньше все вакансии и резюме необходимо было размещать на украинских и польских сайтах по трудоустройству, но теперь все предложения можно найти в одном месте.

Соискатели и работодатели могут пользоваться сайтом совершенно бесплатно. На выбор пользователям предлагают два языка – польский и украинский. На сайте есть две главные рубрики – «Обучение» и «Работа». Самые популярные специальности – электрики, слесари, строители, монтеры и сборщики. Часто польские работодатели ищут официантов и водителей.

Если говорить о зарплате, то, к примеру, сборщику стиральных машин предлагают 2080 злотых и премию. Это примерно 12,5 тыс. грн. Сверхурочные часы приносят дополнительные 50% к часовой оплате. За работу в выходные дни предлагают двойную оплату, а ночные смены сопровождаются бонусом в 20%.

Кровельщики крыш супермаркетов могут получить 10 злотых в час в первый месяц работы, а со второго месяца – 12,5 злотых в час. Работодатели обещают взять на себя расходы по оформлению документов и проживанию.

Новые правила

В самом конце мы советуем обратить внимание на изменение правил трудоустройства в Польше. В определенной степени это вынужденная мера, связанная с тем, что на трудоустройстве украинцев начали делать бизнес. Разрешения на работу уже успели стать предметом торговли, что и неудивительно, учитывая количество жителей Украины, которые стремятся работать в Польше. Только по итогам третьего квартала польские работодатели выдали украинцам более 300 тыс. приглашений на работу. Это на 70% больше, чем в 2015 году.

Чтобы снизить количество злоупотреблений, польские власти решили изменить условия трудоустройства.

Так, сезонное разрешение на работу в туристической или аграрной отрасли будут выдавать лишь в тех случаях, когда работодатель сможет доказать, что польские работники не хотят работать на предложенном им месте.

Краткосрочные разрешения до 9 месяцев смогут получить все желающие, однако оформлять таких иностранных работников смогут лишь те компании, которые существуют как минимум в течение года.

С одной стороны, это защищает украинских работников. С другой – усиливает контроль за рынком труда. Так что трудоустроиться в Польше станет сложнее. Но на данный момент эти изменения по-прежнему находятся на стадии обсуждения. Это значит, что к лету 2017 года украинцы будут работать по старым правилам.

Алексей Мельниченко





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