В Киеве несколько тысяч митингующих двигаются к Кабмину

|Митингующие перекрыли Грушевского в Киеве возле Кабмина
Центр Киева снова заполнили протестующие. Несколько тысяч представителей профсоюзов собрались на Майдане Независимости и двинулись колонной к Кабинету министров.
Еще одна колонна с митингующими движется от Площади Славы в Верховную Раду. Митинг должен начаться в 10:00.
Шествие приурочено к Всеукраинской акции профсоюзов под названием "Профсоюзы требуют достойной жизни для людей".
Из-за проведения массовых акций в центре Киева полиция усилила охрану общественного правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.
"8 декабря 2016 года в правительственном квартале состоится сразу несколько массовых акций. Для безопасности участников и местных жителей и поддержанию правопорядка задействуют около 2500 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
Правоохранители призвали организаторов мероприятий и их участников вести себя цивилизованно, относиться друг к другу толерантно и не нарушать общественный порядок.
"Правоохранительные органы в пределах своей компетенции будут немедленно реагировать на любые противоправные действия", - резюмируется в сообщении.
Протесты в Киеве могут очень плохо закончиться
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Комментарии
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Спрашивается зачем на майдане скакали ? СТРАНУ ПРОСКАКАЛИ СУКИ А ТЕПЕРЬ ЧЕГО-ТО ТРЕБУЮТ
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Без печенек и бабла госдепа весь пар уйдет в свисток.