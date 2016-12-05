В Киеве несколько тысяч митингующих двигаются к Кабмину

08.12.2016 (10:15)

Митингующие перекрыли Грушевского в Киеве возле Кабмина

Центр Киева снова заполнили протестующие. Несколько тысяч представителей профсоюзов собрались на Майдане Независимости и двинулись колонной к Кабинету министров.

Еще одна колонна с митингующими движется от Площади Славы в Верховную Раду. Митинг должен начаться в 10:00.

Шествие приурочено к Всеукраинской акции профсоюзов под названием "Профсоюзы требуют достойной жизни для людей".

Из-за проведения массовых акций в центре Киева полиция усилила охрану общественного правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

"8 декабря 2016 года в правительственном квартале состоится сразу несколько массовых акций. Для безопасности участников и местных жителей и поддержанию правопорядка задействуют около 2500 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители призвали организаторов мероприятий и их участников вести себя цивилизованно, относиться друг к другу толерантно и не нарушать общественный порядок.

"Правоохранительные органы в пределах своей компетенции будут немедленно реагировать на любые противоправные действия", - резюмируется в сообщении.

Протесты в Киеве могут очень плохо закончиться