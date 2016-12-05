Мать, заморившая двоих детей голодом, попала за решетку

08.12.2016 (10:30)

Женщина арестована на 60 дней, без права на залог

По ходатайству Киевской местной прокуратуры N1 суд в Киеве сроком на 60 суток арестовал женщину, преступная безответственность которой привела к смерти ее малолетнего сына и до тяжелого состояния дочери.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

«По ходатайству Киевской местной прокуратуры N1 горе-мать, которая оставила своих маленьких детей на произвол судьбы в квартире, арестована на 60 дней. Без права на залог», - написала Максимец.

Напомним, 20-летняя жительница Киева, уроженка Николаевской области, на 9 дней оставила в квартире без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вернувшись домой в ночь на 6 декабря, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.

За жизнь 2-летней девочки борются врачи. Действия горе-матери квалифицированы по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности, повлекшее гибель человека). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Мать, которая морила голодом детей, объяснила причину своего поступка (ВИДЕО)