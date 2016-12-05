Минюст собирается отменить графу «отец» в свидетельстве о рождении ребенка

08.12.2016 (10:52)

В Украине планируется реформа системы государственной регистрации

Сегодня нередкой является ситуация, когда женщина не может записать сведения об отце новорожденного. Но украинское законодательство требует сделать, чтобы графа об отце была заполнена.

То есть женщины, которые рожают не в браке и не имеют мужчины, который готов признать отцовство, вынуждены выдумывать несуществующую личность и вписывать в свидетельство о рождении ребенка.

В дальнейшем такая мать сталкивается со множеством проблем: не может вывезти ребенка за границу, получить социальную помощь, отдать малыша в школу без специальной выписки из реестра. Матери вынуждены вносить данные о несуществующем как физически, так и юридически лице. То есть женщина после родов вынуждена отобрать время у новорожденного и заняться вопросом, где же взять виртуального отца. И такая норма существует в период развития современных технологий и усиления тенденции искусственного оплодотворения.

Иногда ситуация доходит до абсурда. Матери находят знакомых, которым платят деньги за то, что они признают отцовство, тогда в будущем женщина не обязана постоянно принимать выписку из реестра, платить взятки за его отсутствие, а просто может обращаться к «отцу за деньги» для получения всех необходимых разрешений и документов. Но выходит, что женщины не защищены законодательно.

Поэтому, по инициативе полтавских юристов, Минюст требует отмены обязательного заполнения графы «отец» в свидетельстве о рождении в случае, если мать не состоит в браке, нет заявления матери и отца, или решения суда об установлении отцовства.

Сейчас в Украине планируется реформа системы государственной регистрации актов гражданского состояния.

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