На Закарпатье учитель пойдет под суд за избиение школьницы-сироты (ВИДЕО)

08.12.2016 (11:25)

В Закарпатье учителя обвиняют в избиении сироты

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На Закарпатье учитель физики поднял руку на школьницу. Из-за этого случая гудит все село Изки. В результате полученных травм школьница неделю ходила в шейном корсете.Преподаватель ударил девушку якобы в отместку за удар, которым она ответила на его замечания. Это версия самого физика.Версия девушки и ее одноклассников совсем другая. Учителя никто не трогал и пальцем. А вот он же руки распустил.Кто прав, а кто нет - решит суд, туда обратились опекуны девушки.Более смотрите в сюжете: