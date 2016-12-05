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На Закарпатье учитель пойдет под суд за избиение школьницы-сироты (ВИДЕО)

08.12.2016 (11:25)
В Закарпатье учителя обвиняют в избиении сироты
В Закарпатье учителя обвиняют в избиении сироты
На Закарпатье учитель физики поднял руку на школьницу. Из-за этого случая гудит все село Изки. В результате полученных травм школьница неделю ходила в шейном корсете.
Преподаватель ударил девушку якобы в отместку за удар, которым она ответила на его замечания. Это версия самого физика.
Версия девушки и ее одноклассников совсем другая. Учителя никто не трогал и пальцем. А вот он же руки распустил.
Кто прав, а кто нет - решит суд, туда обратились опекуны девушки.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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