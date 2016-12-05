Водителя "BMW", который протаранил трактор в Ужгороде, не накажут за пьянку

08.12.2016 (13:17)

Пьяный виновник ДТП останется безнаказанным

Свежую информацию-инсайд от полиции сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, который тогда и стал свидетелем этого ДТП. Пьяницу-аттестатора, который совершил ДТП таки привлекли к ответственности.

"Почти неделю искали и дома, и на работе. Проводили беседы и с сыном, и женой и таки стыд, что поймают возле работы и оденут наручники. Тогда человек сам пришел в полицию и на него составили два протокола - за создание ДТП и оставление места ДТП. За пьянку - человек избежит наказания (это глупость закона) - выпил, сделал ДТП, скрылся, сидишь дома и не открываешь пока не протрезвеешь - бинго, остаешься с правами. Пояснил, что покинул место ДТП, потому что стало плохо и пошел в аптеку за лекарствами) хотя почему так и не вернулся - молчит) почему подослал жену тоже .. теперь ему грозит два штрафа. Но за пьянку не ответит уже ..

Копы молодцы, нашли и дожали. Хотя так ...", - пишет Виталий Глагола.

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