Еврокомиссия сняла ограничение для безвизового режима Украине

08.12.2016 (13:53)

ЕС предоставит безвизовый режим для 50 миллионов украинцев и грузин

ЕС предоставил безвизовый режим для 50 миллионов украинцев и грузин. Об этом сообщило издание Independent.

По информации издания, во время переговоров с участием государств-членов ЕС и Европейского парламента стороны достигли компромисса по условиям механизма, который может быть использован для приостановки безвизового режима в чрезвычайных ситуациях.

"После прошлогоднего миграционного кризиса правительства стран ЕС стали опасаться общественной реакции из-за миграции, и опасались открыть границы для 45 миллионов украинцев, а также 5 миллионов грузин. Разрешение путешествовать в Шенгенскую зону Европы без получения виз заранее было важным стимулом для людей там, чтобы принять жесткие реформы от правительств в Киеве и Тбилиси, так как они стремились к сближению с ЕС", - говорится в сообщении Independent.

Как сообщалось, накануне член политической группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Кати Пири заявила, что депутаты Европейского парламента достигли консенсуса касательно вопроса разработки механизма приостановки безвизового режима. "Наконец-то достигли соглашения в отношении механизма приостановления безвизового режима, поэтому сможем на следующей неделе проголосовать за отмену визового режима для граждан Украины и Грузии", - написала она.

Ранее президент Европейского совета Дональд Туск направил письмо главе Европарламента Мартину Шульцу, с просьбой как можно скорее разработать механизм приостановки безвизового режима, чтобы предоставить обещанный безвиз Украине и Грузии.

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