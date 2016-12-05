Чем кормят депутатов в столовой Верховной Рады

|В столовой Верховной рады цены довольно демократические
В последнее время в Украине сильно подорожали продукты: мясо, крупы, мука, масло, рыба, овощи, фрукты и молочная продукция.
А вот в столовой Верховной рады цены довольно демократические:
Бутерброд с семгой слабосоленой – 21.24 грн.
Бутерброд с лососевой икрой – 27. 47 грн.
Салат с квашеной капустой с клюквой – 10.14 грн.
Салат любительский с сыром моцарелла – 31.20 грн.
Салат из свеклы с черносливом – 9.39 грн.
Оливье с копченой курицей - 2 7.02- грн
Салат "Цезарь" с курицей – 17.88 - грн.
Вареное яйцо – 4 грн.
Кальмары под майонезом – 41.20 грн.
Селедка под шубой – 14. 46 грн.
Омлет с сыром 10. 94 грн.
Яичница- глазунья – 4. 54 грн.
Зразы картофельные – 18.08 грн.
Оладьи из тыквы с изюмом и сметаной – 15. 43 грн.
Бифштекс с яйцом – 29.24 грн.
Котлеты натуральные из свинины – 20. 63 грн.
Котлеты по –киевски - 23. 64 грн.
Котлеты куриные - 17, 69 грн.
Печенка жаренная 16.18 грн.
Вареники с картошкой и белыми грибами ( 200гр) - 22, 52 грн.
Блинчики со шпинатом и адыгейским сыром ( 200 гр) – 23. 22
Чай и кофе - 7 грн.
Отметим, что в парламенте есть два зала для обедов - большой с самообслуживанием и малый, где работают официанты. Однако, фото и видеосъемка в парламентской столовой строго запрещена.
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