Чем кормят депутатов в столовой Верховной Рады

08.12.2016 (14:02)

В столовой Верховной рады цены довольно демократические

В последнее время в Украине сильно подорожали продукты: мясо, крупы, мука, масло, рыба, овощи, фрукты и молочная продукция.

А вот в столовой Верховной рады цены довольно демократические:

Бутерброд с семгой слабосоленой – 21.24 грн.

Бутерброд с лососевой икрой – 27. 47 грн.

Салат с квашеной капустой с клюквой – 10.14 грн.

Салат любительский с сыром моцарелла – 31.20 грн.

Салат из свеклы с черносливом – 9.39 грн.

Оливье с копченой курицей - 2 7.02- грн

Салат "Цезарь" с курицей – 17.88 - грн.

Вареное яйцо – 4 грн.

Кальмары под майонезом – 41.20 грн.

Селедка под шубой – 14. 46 грн.

Омлет с сыром 10. 94 грн.

Яичница- глазунья – 4. 54 грн.

Зразы картофельные – 18.08 грн.

Оладьи из тыквы с изюмом и сметаной – 15. 43 грн.

Бифштекс с яйцом – 29.24 грн.

Котлеты натуральные из свинины – 20. 63 грн.

Котлеты по –киевски - 23. 64 грн.

Котлеты куриные - 17, 69 грн.

Печенка жаренная 16.18 грн.

Вареники с картошкой и белыми грибами ( 200гр) - 22, 52 грн.

Блинчики со шпинатом и адыгейским сыром ( 200 гр) – 23. 22

Чай и кофе - 7 грн.



Отметим, что в парламенте есть два зала для обедов - большой с самообслуживанием и малый, где работают официанты. Однако, фото и видеосъемка в парламентской столовой строго запрещена.

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