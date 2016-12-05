В Германии мигрант спустил немку вниз головой с эскалатора в метро (ВИДЕО)

08.12.2016 (15:02)

В Германии разгорелся очередной скандал, связанный с наплывом мигрантов

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На Ютуб опубликовано ВИДЕО, где мужчина так сильно пнул женщину, что та пролетела несколько метров. В Германии разгорелся очередной скандал, связанный с наплывом мигрантов. Не успели жители страны отойти от жуткого убийства 19-летней дочери чиновника из Еврокомиссии, как в Сеть попало видео нападения приезжего на молодую женщину в берлинском метро.На опубликованных кадрах видно, как пассажирка спускается по лестнице, и внезапно к ней со спины подходит крепкий мужчина с сигаретой и бутылкой пива в руках. Неожиданно незнакомец что есть силы пинает жертву ногой в спину.В результате пострадавшая отлетела на несколько метров, а злоумышленник в сопровождении друзей спокойно покидает место преступления. Только после этого к девушке подходят другие пассажиры, чтобы оказать помощь, пишет "МК" со ссылкой на зарубежные источники.Запись нападения в числе прочих опубликовал немецкий таблоид Bild. Издание не стало вдаваться в подробности, ограничившись заголовком «Шокирующее видео».Тем временем, увиденное вызвало бурю негодования в Сети. Многие пользователи пишут возмущенные комментарии и призывают сказать "спасибо" Меркель.Напомним, в январе этого года еще один мигрант толкнул 20-летнюю девушку под поезд в берлинском метро. От полученных травм пострадавшая скончалась.YouTube ВИДЕО нападения на женщину в метро Берлина шокировало Интернет