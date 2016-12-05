Дорожные службы Ужгорода борются с последствиями гололеда (ФОТО)

08.12.2016 (15:41)

Улицы Ужгорода покрыла гололедица

Сегодня около 10:00 утра улицы Ужгорода покрыла гололедица, которая образовалась после осадков буквально в течении 10-15 минут. Что делают дорожные службы города, чтобы справиться с последствиями непогоды, рассказал директор КП "КШЕП" Иван Довбак.

По его словам, специальная техника сразу выехала подсыпать дороги: в первую очередь - на улицу Грибоедова, у городской больницы, на центральных улицах, автобусных маршрутах. Дороги Ужгорода посыпают специальной противогололедных смесью 4 комбинированные дорожные машины.

Опасные участки - это мосты, подъемы, перекрестки. Одна из особенно сложных - улица Духновича, туда из-за постоянно припаркованных авто спецтехника заехать не может, хотя дорожные знаки, запрещающие там стоянку, стоят. Даже в исключительных случаях туда не могут заехать ни скорая помощь, ни пожарные. Поэтому приходится подсыпать вручную, чтобы не допустить беды.

На покрытие противогололедными смесью такого города, как Ужгород нужно минимум 4:00, работы продолжаются. Но на улицах много машин и это очень осложняет работу дорожникам. Есть недоразумения между коммунальщиками и водителями - водители не спешите пропускать спецтехнику, чтобы та могла эффективно работать. "Не все понимают, для чего эти машины нужны. Я хотел бы обратиться к ужгородских водителей - если видите, что едет спецтехника, предоставляйте ему преимущество в движении", - отметил Иван Довбак.

Он также заверил, что сыпучих материалов достаточно, заготовлено более 500 кубических метров смеси.

Дорожные службы дежурят круглосуточно, пидсипатимуть улице, сколько потребуется - выезжать и дважды, и трижды, и больше раз, если непогода продолжит неприятные сюрпризы.

Иван Михайлович вновь подчеркнул, что завтра, 9 декабря, ожидается еще большее ухудшение погоды, поэтому призвал водителей соблюдать правила дорожного движения и без надобности не выезжать.

Кроме улиц, работники "АВЕ-Ужгород", КШЕПу и ЖРЕР вышли подсыпать тротуары, которые закреплены за ними. У магазинов, офисов, кафе, частных домов и т.д. должны убирать владельцы, на что городской совет им неоднократно отмечала.

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