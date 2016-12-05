Преступная безответственность или шокирующая жестокость: Что чувствовала «мать», оставляя своих детей одних на девять дней

08.12.2016 (15:46)

Женщина в соцсетях выкладывала фото счастливого семейства

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Как известно, на днях в Киеве произошла страшная трагедия. 20-летняя мать оставила в квартире двух малолетних детей 2-х и 3-х лет на целых девять дней, а сама жила в это время со своим любовником на другом конце столицы. В результате, мальчик через несколько дней умер голодной смертью, а девочку в реанимации спасли врачи.Парадоксальным выглядит то, что женщина в соцсетях выкладывала фото счастливого семейства, где она с погибшим сыном и дочерью. Снимки мать подписывала очень тепло: «Люблю, сынок» «Моя радость» «Мамина красотка».Давайте зададимся вопросом. Как могла любящая мать бросить детей в квартире одних без воды и еды на девять дней и не появляться там. Забыла? Понадеялась на кого-то другого? Или это просто пример шокирующей жестокости и преступной безответственности молодой женщины.Давайте попробуем взглянуть на трагедию с точки зрения психологии молодой мамы. Счастливые снимки с детьми можно расценивать двояко. Либо женщина действительно любила своих детей и понадеялась на кого-то другого, оставляя их одних, либо она просто хотела казаться счастливой. Социальные сети для людей являются тем инструментом, с помощью которого они могут казаться лучше для окружающих, и прежде всего, для самих себя. На самом деле, в молодой мамы прослеживается тяжелейший внутренний конфликт. Она хотела показать миру, что у нее все хорошо, что она счастлива, но на самом деле, в душе у нее творилось совсем другое. Дети стали для нее тяжелым бременем, которое она устала нести. У женщины появился третий ребенок, гражданский муж и она решила сбежать от всех, и прежде всего, от самой себя. Вот только такой побег, к сожалению, закончился трагически. Как бы там ни было, оценку действиям женщины даст суд, ей грозит до восьми лет тюрьмы.