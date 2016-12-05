В Ужгороде украсят целых три "главные" новогодние елки

08.12.2016 (15:52)

Перед Закарпатской ОГА в Ужгороде установят 19-метровую елку

Три новогодние елки - две городские и одна областная - украсят в Ужгороде к новогодним праздникам.

Так, главная елка Закарпатья будет установлена ​​на площади Народной возле Закарпатской ОГА. Уже завтра, 9 декабря, лесоводы из Раховского района подготовят новогоднее дерево для отправки в областной центр.

Как сообщила пресс-секретарь Ужгородского городского совета Алла Кохан, горсовет будет украшать две елки - на площадях Театральной и Петефи.

Главную областную елку подарили Ужгороду благотворители, и вскоре 15-метровое дерево привезут из Раховского района.

А вот елка на площади Петефи уже готова к украшению - традиционно это будет одно из самых высоких деревьев, которое растет в сквере в центре города. В этом году на отделку игрушками и гирляндами городской елки на Театральной площади горсовет Ужгорода выделил 129 тыс. грн. Кроме того, как отмечают в горсовете, будут использованы и прошлогодние украшения.

Официальное открытие новогодних площадок с украшенными елками состоится в Ужгороде ко Дню Святого Николая 19 декабря. Однако уже сейчас в городе появляются новогодние атрибуты - иллюминация, елки у учреждений и заведений, оконные декоры и тому подобное.

В Ужгороде уже начались новогодне-рождественские праздники (ВИДЕО)