Лечиться от простуды в Ужгороде не каждому по карману (ВИДЕО)

08.12.2016 (16:10)

Таблетки от простуды опустошают кошельки ужгородцев

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От 55-ти до 825 гривен стоит стандартный набор лекарств от простуды в аптеках Ужгорода!Отечественные препараты от боли в горле, насморка, температуры, кашля и противовирусные - обойдутся в 55 гривен, импортные - в разы больше - 825. Различаются цены и в аптеках. И это законно, ведь аптечные сети могут самостоятельно увеличивать цену на сумму не превышающую 10-ти процентов от стоимости препарата.В среднем средство от насморка стоит от 10 до 180 гривен. Леденцы от боли в горле около полусотни, а спрей в три раза больше.Импортные микстуры от кашля обойдутся в пределах 100 гривен, мультисимптомные препараты от 60-ти, антивирусные до 95-ти гривен.Подробнее смотрите в видеосюжете: