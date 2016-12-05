В Киеве нашли квартиру Азарова запакованную сокровищами (ФОТО, ВИДЕО)

08.12.2016 (17:30)

Сокровищница Азарова в Киеве

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В Дарницком районе Киева полицейские обнаружили квартиру-склад беглого экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, набитую старинными сокровищами, дорогими произведениями искусства и наградным оружием.Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян."Квартира-склад, набитая хозяйственными сумками с ценными вещами и произведениями искусства, находилась в Дарницком районе столицы. Полицейские наткнулись на нее во время отработки. Получив все разрешительные документы, оперативники вместе с адвокатом зашли в квартиру. Десятки икон и религиозных книг, датированных 19 веком, оригиналы (согласно выводам экспертов) произведений живописи Ильи Репина, Василия Тропинина и Никоса Сафронова. А еще столовое серебро, памятные монеты, наградное оружие с разрешениями на имя "премьера-беглеца" и даже козацкая сабля", – написал Троян.