Эксгумация жертв Смоленской трагедии пролила свет на многолетнюю тайну

08.12.2016 (18:19)

В гробу одного из эксгумированных людей нашли тело еще одной жертвы катастрофы

В гробу одной из жертв Смоленской авиакатастрофы были найдены останки человека, похороненного не под своим именем.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной прокуратуры Польши.

Отмечается, что об этом стало известно в ходе эксгумации, проводимой в рамках расследования трагедии.

"Существует высокая вероятность того, что во время проведенной в последние дни эксгумации жертв авиакатастрофы под Смоленском, в гробнице одного из эксгумированных людей нашли тело еще одной жертвы катастрофы. Это подтверждается результатами судебного разбирательства", - говорится в тексте.

В прокуратуре подчеркнули, что по данному факту назначена ДНК-экспертиза, о результатах которой будут проинформированы все родственники жертв авиакатастрофы.

Напомним, в сентябре 2016 года прокуратура Польши приняла решение об эксгумации всех жертв Смоленской катастрофы 2010 года, в которой погибло руководство страны во главе с президентом РП Лехом Качиньским.

Как сообщалось, между Польшей и Россией вспыхнул дипломатический скандал после того, как Москва начала шантажировать Варшаву в связи с расследованием авиакатастрофы под Смоленском.

В Германии мигрант спустил немку вниз головой с эскалатора в метро (ВИДЕО)